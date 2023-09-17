Среднеформатная камера Fujifilm GFX 100 II оценена в $7500

Компания Fujifilm пополнила ассортимент среднеформатных беззеркальных камер флагманской моделью Fufifilm GFX100 II, которая появится в продаже этой осенью по цене в 7500 долларов. Новинку оснастили новым 102-Мп сенсором, который в 1,7 раза больше, чем 35-мм датчик изображения, процессором X-Processor 5, системой автофокусировки применением ИИ, как в Fujifilm X-H2S, серийной съемкой 8 к/с, записью 10-битного видео Apple ProRes 4:2:2 в 4K 60к/с или 8K 30 к/с, интерфейсами Ethernet, HDMI Type A и USB-C, одним слотом для карты памяти CFExpress Type B и одним для SD, системой стабилизации с эффективностью до 8 ступеней, электронным видоискателем разрешением 9.44 Мп, ЖК-экраном на верхней панели и откидным дисплеем на задней, а также такими аксессуарами, как вертикальная рукоятка VG-GFXII, вентилятор для охлаждения FAN-001 и адаптер для видоискателя EVF-TL1.