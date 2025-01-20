Среднеформатная камера Fujifilm GFX100RF

Сетевые источники поделились новыми подробностями о компактной среднеформатной камере Fujifilm GFX100RF, которая еще не была представлена официально. Итак, устройству приписывают наличие электронного видоискателя, ручных органов управления, специального диска для выбора соотношения сторон кадра, рычажка для цифрового зуммирования, 100-Мп датчик изображения, размеры корпуса, как у Fujifilm X-Pro3, ретро-дизайна, отсутствие матричной стабилизации изображения (IBIS) и несменного объектива Fujinon GF 35mm F/4. Ориентировочная цена камеры не раскрывается, а официальный релиз ожидается уже в марте этого года.