Среднеформатная камера Fujifilm GFX100S оценена в $6000

Компания Fujifilm пополнила ассортимент камер среднего формата моделью GFX100S, которая появится в продаже в марте по цене в 6000 долларов. Новинка характеризуется датчиком изображения разрешением 102 Мп с обратной засветкой (размеры 43,8:32,9 мм), процессором X-Processor 4, системой стабилизации с компенсацией до 6 ступеней экспозиции, системой фазовой фокусировки с покрытием почти 100% кадра, возможностью записывать видео в 4K при 30 к/с, 10-разрядным представлением и субдискретизацией 4:2:0 на карту, в формате ProRes RAW с 12-разрядным представлением и субдискретизацией 4:2:2 на внешний рекордер Atomos Ninja V через интерфейс HDMI, поддержкой стандартов H.264 и H.265, корпусом из магниевого сплава с защитой от пыли и влаги, габаритами 150:104:87 мм и массой 900 г.