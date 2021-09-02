Среднеформатная камера Fujifilm GFX50s II оценена в $4000

Компания Fujifilm пополнила ассортимент среднеформатных беззеркальных камер моделью Fujifilm GFX 50S II, которая появится в продаже в конце этого месяца по цене в 340 тысяч рублей. Новинку оснастили 50-Мп датчиком, как и у предшественницы, матричной системой стабилизации с компенсацией в 6.5 стопов экспозиции, увеличенным динамическим диапазоном, по сравнению с прошлым поколением, процессором X Processor 4, как в старшей модели GFX 100S, более быстрой (от 0,24 до 0,53 секунды), системой автофокусировки с эффективным распознаванием лиц и глаз, возможностью объединения 16 кадров в один для создания снимка разрешением 200 Мп, 19 режимами имитации пленки, а также дизайном, как у Fujifilm GFX100S.