Среднеформатную камеру Leica S3 показали на фото

В сети появились фотографии среднеформатной камеры Leica S3, выход которой переносился уже два раза, а её окончательный релиз ожидается этой весной. Напомним, что новинка характеризуется датчиком CMOS размерами 30:45 мм, разрешением 64 Мп и отсутствием сглаживающего фильтра, процессором Maestro II, креплением Leica S, диапазоном светочувствительности ISO 100-12500 и выдержек 1/4000-60 с, поддержкой серийной съемки 3,5 кадра в секунду, функцией записи видео в 4К при 24 к/с, оптическим видоискателем с 98% охватом кадра, 3-дюймовым ЖК-дисплеем, интерфейсом USB 3.0, габаритами 160:80:120 мм и массой в 1260 г.