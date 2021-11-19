Стабилизатор FeiyuTech Scorp оценен в 430 долларов

Компания FeiyuTech пополнила ассортимент электронных стабилизаторов моделями Scorp и Scorp Pro, которые оценены в 430 и 630 долларов соответственно. Первый стабилизирует комплекты массой до 2.5 кг, а второй – до 4.7 кг. Новинки характеризуются ручками для съемки с нижнего ракурса (в стандартной модели ручка несъемная), функцией съемки вертикальных кадров одним нажатием, поддержкой дистанционного управления посредством съемной ручки, сенсорным 1.3-дюймовым OLED-экраном, запуском в одно касание различных режимов, новыми двигателями и алгоритмами стабилизации для более точной работы, более низким центром тяжести для ускоренной балансировки, интегрированной модульной конструкцией с резьбовым отверстием 3/8 дюйма и быстросъемной площадкой.