Стабилизатор Zhiyun Crane 2S стал доступен для предзаказа

Компания Zhiyun начала принимать предварительные заказы на стабилизатор Crane 2S, который станет улучшенной версией бестселлера Crane 2. Новинка сможет похвастаться большей нагрузкой (потянет камеры Black Magic BMPCC 6K, Panasonic S1H или Canon EOS 1DX Mark II с крупным объективом) благодаря приводам увеличенной мощности, улучшенным алгоритмом Instune для более быстрой и плавной стабилизации, новым быстросъемным креплением, быстрым переключением между горизонтальным и вертикальным креплением, автономностью до 12 часов, новым 0,96-дюймовым OLED-экраном и возможностью удаленного отслеживания съемки. Цена базового комплекта составит 600 долларов.

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