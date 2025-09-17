Стал доступен беспроводной пылесос Dreame R10S Aqua

Dreame представила новую модель беспроводного вертикального пылесоса R10S Aqua среднего ценового сегмента. Он совмещает в себе функциональность сухой уборки с впечатляющей мощностью всасывания 20 000 Па и насадку с вращающейся влажной шваброй. Пользователи получают возможности, сопоставимые с теми, что предлагают пылесосы для влажной уборки премиум-класса. Съемная насадка с двумя вращающимися швабрами (116 об/мин) предназначена для удаления стойких загрязнений: следов домашних животных, жира, кофе, кетчупа.

Многофункциональная щетка защищена от наматывания волос, шерсти домашних питомцев и ниток. Регулируемый передний зазор адаптируется к коврам и твердым покрытиям. Пользователю не нужно менять насадки при переходе с ковра на ламинат или плитку. Щетка эффективно всасывает как крупный мусор, так и глубоко засевшую пыль.