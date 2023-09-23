Стала известна цена дрона DJI Mini 4 Pro

В сети появились качественные изображения и подробности о дроне DJI Mini 4 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, устройство оснастят двумя версиями с аккумуляторами ёмкостью 2590 и 3850 мАч (с ним масса устройства превысит важное значение в 250 граммов), временем полета с меньшей батареей в 34 минуты, основной камерой разрешением 48 Мп с записью видео в разрешении 4К при 100 к/с, передачей видеосигнала на дистанции до 20 км, определением препятствий в любом направлении, а также контроллерами RC-N1 и RC-2. Цена дрона в зависимости от комплектации составит от 850 до 1200 долларов.

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