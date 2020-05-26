Стала известна цена компактной камеры Sony ZV-1

Сетевые источники раскрыли подробности о компактной камере Sony ZV-1, которая еще не была представлена официально. Итак, аппарат получит датчик изображения Exmor RS оптического формата 1 дюйм и разрешением 20,1 Мп, объектив Zeiss с диапазоном фокусных расстояний 24-70 мм и диафрагмой f/1,8, 315 точек автофокусировки, которые покрывают 65% кадра, время работы автофокуса всего 0,03 с, возможность записывать видео в разрешении 4K при 24 и 30 кадрах в секунду в AVCHD и MP4, 3-дюймовый поворотно-откидной экран разрешением 1,229 млн пикселей и возможностью. Габариты камеры равны 105,4:60,0:44,0 мм, а масса – 294 граммам. Ориентировочная цена Sony ZV-1 составляет 800 евро.