Стала известна дата выхода 100-Мп среднеформатной камеры Fujifilm GFX 100

В сети появились подробности релиза среднеформатной камеры Fujifilm GFX 100 с разрешением 100 Мп, которая была представлена в прошлом сентябре на выставке Photokina 2018. Утверждается, что полноценная презентация пройдет 23 мая, а продажи стартуют в июне. Цена камеры составит 10 тысяч долларов.

Напомним, что среднеформатный датчик в 1,7 раза больше полноформатного – 43,8:32,9 мм. По словам производителя, GFX 100 стал первой беззеркалкой среднего формата с фазовой системой автофокусировки, покрывающей весь датчик. Для обработки изображений здесь используется процессор X-Processor 4. Также новинка характеризуется встроенной системой стабилизации, возможностью снимать видео с разрешением 4K на скорости 30 кадров в секунду и корпусом из магниевого сплава с вертикальным хватом.