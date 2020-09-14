Стала известна дата выхода GoPro Hero 9 Black

В сети появился тизер с датой презентации экшн-камеры GoPro Hero 9 Black – мероприятие состоится уже 16 сентября. Также в этот день ожидается анонс более простых моделей Silver и White. По предварительным данным, камера получит 1,4-дюймовый цветной дисплей, съемное защитное стекло объектива, новый датчик изображения разрешением 23,6 Мп, возможность записывать видео в разрешении 5120:2880 пикселей с частотой в 30 кадров в секунду и аккумулятор ёмкостью 1720 мАч. Её цена должна составить 480 долларов. Заметим, что 16 сентября компания Sony должна раскрыть цены на игровую консоль PS5.

Комментарии и отзывы GoPro Hero 9 Black
Обзоры:
Обзор Zhiyun Smooth 4. Стабилизатор для смартфоновОбзор Zhiyun Smooth 4. Стабилизатор для смартфонов
Лучшая видеокамера. Canon LEGRIA HF R806Лучшая видеокамера. Canon LEGRIA HF R806
Лучшая экшн-камера. GoPro HERO8 Black Edition (CHDHX-801-RW)Лучшая экшн-камера. GoPro HERO8 Black Edition (CHDHX-801-RW)
Новости:
Объектив Pergear 35mm F/1.2 для Sony E оценен в $110

Китайская компания Pergear выпустила объектив Pergear 35mm F/1.2 для беззеркальных кропнутых камер Sony E...
Объектив Meyer Optik Görlitz Lydith 30mm F/3.5 II оценен в €875

Немецкая компания OPC Optics вслед за объективом Trioplan 50 f2.8 II выпустила новую линзу под брендом Me...
Nikon Z30 получит датчик разрешением 24 Мп

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о характеристиках беззеркальной камеры Nikon Z30 с матрицей фо...
Обзор LEXAND LR90 DUAL. Двухканальный видеорегистратор зеркалоОбзор LEXAND LR90 DUAL. Двухканальный видеорегистратор зеркало
Лучшая электронная книга. PocketBook 740 InkPad 3 ProЛучшая электронная книга. PocketBook 740 InkPad 3 Pro
Обзор Canyon Argama GS-3 (CND-SGS03M-RU). Набор игровой периферииОбзор Canyon Argama GS-3 (CND-SGS03M-RU). Набор игровой периферии
Обзор Satechi ST-AMBKM-RU. Беспроводная клавиатура для Mac, iPad и iPhoneОбзор Satechi ST-AMBKM-RU. Беспроводная клавиатура для Mac, iPad и iPhone
Обзор Eheim Pickup 200. Внутренний фильтр с контейнером для губкиОбзор Eheim Pickup 200. Внутренний фильтр с контейнером для губки
Корпус Phanteks Eclipse P500A DRGB вмеща...
Корпус Phanteks Eclipse P500A DRGB вмещаКомпания Phanteks пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью Eclipse P500A DRGB, которая выйдет ...
Представлен стильный корпус Jonsbo V8...
Представлен стильный корпус Jonsbo V8Компания Jonsbo пополнила ассортимент компактных ПК моделью V8, ориентированной на системные платы типора...
Oppo представила смартфон Reno4 Pro...
Oppo представила смартфон Reno4 ProКомпания Oppo представила новый смартфон Oppo Reno4 Pro. ...
Лучший чехол для Xiaomi CC 10...
Лучший чехол для Xiaomi CC 10Довольно часто пользователи спрашивают, зачем покупать ...
Представлена материнская плата Biostar A...
Представлена материнская плата Biostar AКомпания Biostar пополнила ассортимент материнских плат моделью A32M2, которая ориентирована на создание ...
Смартфон Honor 30S вышел в России...
Смартфон Honor 30S вышел в РоссииБренд Honor дал старт российским продажам смартфона Honor 30S, который доступен в серебристой, фиолетовой...
Лучший процессор для работы. Intel Core ...
Лучший процессор для работы. Intel Core Многие пользователи спрашивают нас о том, как выбрать процессор для работы, будь то графический дизайн, в...
Пользовательский интерфейс LG Velvet UI ...
Пользовательский интерфейс LG Velvet UI LG предоставила совместимым своим устройствам обновление LG UX 9.0 на базе Android 10. Пользовательский и...
Объектив Olympus M.Zuiko Digital ED 100-...
Объектив Olympus M.Zuiko Digital ED 100-Сетевые источники поделились рендерами и подробностями об объективе Olympus M.Zuiko Digital ED 100-400mm ...
5-нм процессор A14X появится в iPad Pro ...
5-нм процессор A14X появится в iPad Pro TSMC начнет производство 5-нанометровых процессоров для будущих кремниевых компьютеров Apple Mac в конце ...
Обзор Honor 30s. Новый бестселлер до 30 ...
Обзор Honor 30s. Новый бестселлер до 30 Honor 30s поступил в продажу в Китае еще 7 апреля, и за первые секунды его предзаказали около 40 000 раз....
Емкость аккумулятора у realme 7 Pro сост...
Емкость аккумулятора у realme 7 Pro состНовый смартфон компании realme 7 Pro был замечен в сертификационном документе, который показывает некотор...
Обзор realme X3 Superzoom 12/256GB. Доступный флагман с 60-кратным зумомОбзор realme X3 Superzoom 12/256GB. Доступный флагман с 60-кратным зумом
Обзор ASUS ROG Delta Type-C. Игровые Hi-Res наушники с ЦАПОбзор ASUS ROG Delta Type-C. Игровые Hi-Res наушники с ЦАП
Обзор Harper DVHR-450. Недорогой двухканальный видеорегистраторОбзор Harper DVHR-450. Недорогой двухканальный видеорегистратор
Обзор PRESTIGIO RoadRunner 605GPS. 4К-видеорегистратор с GPS и Wi-FiОбзор PRESTIGIO RoadRunner 605GPS. 4К-видеорегистратор с GPS и Wi-Fi
Обзор SVEN AP-G555MV. Игровые наушники с микрофономОбзор SVEN AP-G555MV. Игровые наушники с микрофоном
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor