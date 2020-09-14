Стала известна дата выхода GoPro Hero 9 Black

В сети появился тизер с датой презентации экшн-камеры GoPro Hero 9 Black – мероприятие состоится уже 16 сентября. Также в этот день ожидается анонс более простых моделей Silver и White. По предварительным данным, камера получит 1,4-дюймовый цветной дисплей, съемное защитное стекло объектива, новый датчик изображения разрешением 23,6 Мп, возможность записывать видео в разрешении 5120:2880 пикселей с частотой в 30 кадров в секунду и аккумулятор ёмкостью 1720 мАч. Её цена должна составить 480 долларов. Заметим, что 16 сентября компания Sony должна раскрыть цены на игровую консоль PS5.