Стала известна дата выхода камеры Fujifilm X-S20

Сетевые источники сообщают, что компания Fujifilm готовит к выходу камеру Fujifilm X-S20. Утверждается, что новинку представят на выставке Fuji X Summit 2023 в апреле этого года. Камеру оснастят 26,1-Мп датчиком изображения APS-C X-Trans BSI CMOS 4, чипом для обработки изображений X-Processor 5, 5-осевой внутрикамерной системой стабилизации, возможностью записывать видео DCI/UHD 4K с 60 к/с и Full HD с 240 к/с, 425-точечной гибридной системой автофокусировки, OLED-видоискателем с разрешением 2.36 Мп, 3-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 1 Мп, а также адаптерами беспроводной связи Bluetooth и Wi-Fi. Как и предыдущее поколение, новинка будет устройство начального и среднего ценового сегмента, ориентированным на новичков.