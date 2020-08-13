Стали известны характеристики беззеркальной камеры Sony A5

Сетевые источники поделились новыми подробностями о доступной полнокадровой беззеркалке компании Sony, которая выйдет под названием A5 или A6. Итак, камере прочат 24-Мп сенсор, матричную IBIS-стабилизацию, функцию записи видео в 4К при 24к/с или 30к/с с глубиной цвета в 8-bit, наклонный дисплей, компактный корпус, как в серии А5ххх-6ххх, зарядку от USB, поддержку Bluetooth и Wi-Fi, один слот для карт памяти, ёмкую батарею NP-FZ100, отсутствие встроенного электронного видоискателя и ориентировочный ценник в 1400 долларов, хотя ранее сообщалось о 1000 долларов. Другой источник сообщает о возможности записи видео в 4К 24к/с и 30/кс 10-bit 100 mb/s и 4К 50к/с и 60к/с с кроп-фактором и ограниченным временем записи.