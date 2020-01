Sony представила игры, которые пополнят библиотеку PS Plus в ноябре.

В этот список попали следующие игры: The Sims 4, Firewall Zero Hour и трилогию BioShock The Collection. Игры можно будет добавить в библиотеку с 4 февраля до 3 марта 2020 года.

Также Sony пообещала увеличить объем памяти облачного хранилища для пользователей PlayStation 4 с 10 ГБ до 100 ГБ.