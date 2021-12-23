Стартовали первые поставки камеры Nikon Z9

Напомним, что Nikon Z9 характеризуется многослойным датчиком CMOS разрешением 45,7 Мп, процессором EXPEED 7, записью видео на карту памяти в разрешении 8K UHD при 30 к/с, сенсорным 3,2-дюймовым дисплеем, продвинутым видоискателем Real-Live View, серийной съёмкой с частотой 120 к/с в разрешении 11 Мп и 30 к/с в 45 Мп, системой стабилизации, защитой от пыли и брызг, поддержкой карт памяти CFexpress Type, интерфейсами Gigabit Ethernet, USB 3.2 Gen 1 и HDMI, а также автономностью 740 снимков. Цена камеры составляет 5500 долларов.