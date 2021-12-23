Стартовали первые поставки камеры Nikon Z9

Компания Nikon начала первые отгрузки полнокадровой беззеркальной камеры Nikon Z9, которая была представлена в октябре этого года. Речь идет об участниках программы Nikon Professional Services, запросивших приоритетную доставку. Когда новинку начнут получать простые покупатели, пока неизвестно.

Напомним, что Nikon Z9 характеризуется многослойным датчиком CMOS разрешением 45,7 Мп, процессором EXPEED 7, записью видео на карту памяти в разрешении 8K UHD при 30 к/с, сенсорным 3,2-дюймовым дисплеем, продвинутым видоискателем Real-Live View, серийной съёмкой с частотой 120 к/с в разрешении 11 Мп и 30 к/с в 45 Мп, системой стабилизации, защитой от пыли и брызг, поддержкой карт памяти CFexpress Type, интерфейсами Gigabit Ethernet, USB 3.2 Gen 1 и HDMI, а также автономностью 740 снимков. Цена камеры составляет 5500 долларов.