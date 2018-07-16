Стартовали продажи Ford Tourneo Custom и Ford Transit Custom

Ford Sollers сообщает, что к официальным дилерам поступили микроавтобусы и малотоннажные фургоны Ford Tourneo Custom и Ford Transit Custom с новым, более современным и эффектным экстерьером, улучшенным интерьером и оборудованием, повышающим комфорт и безопасность в движении.

Бамперы, ручки дверей и корпуса боковых зеркал теперь окрашиваются в цвет кузова, что добавляет элегантности облику автомобилей. Гамма цветов, в которые окрашиваются кузова фургона и микроавтобуса, пополнилась тремя новыми «металликами»: оранжевыми Orange Glow, синим Chrome Blue и серебристо-бежевым Diffused Silver.

Современный и динамичный экстерьер Tourneo Custom дополняют новые 16-дюймовые колеса с 10-спицевыми легкосплавными дисками.

Высокотехнологичное оснащение Ford Tourneo Custom и Ford Transit Custom, включающее систему динамической стабилизации ESP, антипробуксовочную систему TCS и систему помощи при экстренном торможении EBA, дополнили функция автоматического запирания дверей при начале движения и их автоматической разблокировки в случае ДТП.

Базовая версия фургона Ford Transit Custom оснащается хорошо известным дизельным двигателем Duratorq объемом 2,2 л мощностью 100 л.с. (310 Нм) или 125 л.с. (350 Нм). На микроавтобус Ford Tourneo Custom устанавливается исключительно 125-сильная версия дизеля. Все двигатели агрегатируются с 6-ступенчатой механической коробкой передач, обеспечивающей высокую топливную экономичность и удобство управления тягой.

Микроавтобус Ford Tourneo Custom также предлагается в версиях со стандартной и увеличенной базой вместимостью 7+1 или 8+1 человек. В стандартное оснащение начальной комплектации Trend (от 2 345 000 рублей), помимо перечисленного для фургона, входят легкосплавные диски, аудиосистема с разъемом USB и поддержкой соединения по Bluetooth, передние и задние датчики парковки, круиз-контроль с функцией ограничения скорости, фронтальные и боковые подушки безопасности, а также подушки безопасности занавесочного типа для пассажиров, розетка на 12 вольт в задней части салона, 2 ряда трансформируемых сидений. Версия Titanium отличается наличием кондиционера и пультом управления климатом в задней части салона, тонированными задними стеклами с солнцезащитными шторками, улучшенными материалами обивки.