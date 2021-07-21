Стартовали продажи духовых шкафов CANDY флагманской серии ESSENZA

Подразделение компании Haier Europe, отвечающее за развитие бренда Candy в России, объявляет о старте продаж флагманской серии духовых шкафов ESSENZA, представленной в России тремя моделями: FCNE625X WIFI (арт. 33703067), FCNE825XL WIFI (арт. 33703069), FCNE828X WIFI (арт. 33703068).

Духовые шкафы серии ESSENZA, обладая сочетанием четких линий и широкого функционала, станут сердцем кухни. Особое внимание авторов к эстетике нашло своё воплощение во всех ключевых элементах, которые, несомненно, привнесут в окружающее пространство стиль и элегантность. Класс энергоэффективности А.

Все модели новой серии обладают дистанционным управлением, осуществляемым через приложение Candy simply-Fi посредством Wi-Fi. Там вы найдете более 200 рецептов с пошаговым приготовлением. Все рецепты созданы специально для данных духовых шкафов, что гарантирует отличный результат и простоту приготовления. С помощью приложения Candy simply-Fi можно дистанционно контролировать время приготовления, получать оповещения об окончании приготовления, а также напоминания о необходимости очистки духового шкафа. Также пользователю доступна масса полезных советов и есть возможность связи с технической поддержкой при возникновении вопросов по эксплуатации и обслуживанию.

Внутренняя камера духовых шкафов покрыта прочной пиролитической эмалью, которая довольно просто очищается благодаря своей микропористой структуре и паровой очистке AquActiva. Универсальные телескопические направляющие позволяют сделать процесс пользования духовым шкафом более удобным. Быстросъемные телескопы можно переставлять на любой уровень буквально за несколько секунд, что делает максимально гибкой настройку шкафа под ваши нужды. Функция Soft Close гарантирует мягкое и плавное закрытие дверцы, её плотное прилегание к корпусу для сохранения оптимального температурного режима во время приготовления.

Модель FCNE828X WIFI обладает полностью сенсорным управлением с электронным контролем температуры и установкой температурного режима с шагом в 5°С. Максимальная температура нагрева 280°С. Через программатор доступны 9 режимов работы. Дополнительные возможности доступны через приложение Candy simply-Fi.

Модели FCNE825XL WIFI и FCNE625X WIFI управляются традиционными поворотными переключателями с мягким ходом, отвечающими за выбор температуры и режимов работы. Пользователю предлагается 8 режимов работы. Максимальная температура нагрева 250°С. Две модели имеют следующие ключевые отличия: в модели FCNE825XL WIFI есть конвекция с кольцевым нагревом и возможность одновременного приготовления нескольких блюд без смешения запахов, а в модели FCNE625X WIFI отсутствует кольцевой нагревательный элемент. Духовые шкафы, разработанные в Италии, не могут обойтись без режима «Пицца», который создает условия приготовления, максимально приближенные к тому, если бы пицца готовилась в традиционной дровяной печи. А для любителей здорового питания есть режим Soft Cook, позволяющий готовить привычные блюда с минимальным количеством жиров.

Идеальным дополнением к данным духовым шкафам станут газовые варочные поверхности серии ESSENZA CVG6DEB (арт. 33802751) и CVG6BF4WEB (арт. 33802721). Варочные поверхности выполнены из закаленного стекла с ромбовидным и традиционным расположением конфорок. Модель CVG6DEB с ромбовидным расположением конфорок имеет общую мощность конфорок 8,15 кВт.

Модель CVG6BF4WEB с традиционным расположением конфорок оснащена сверхмощной конфоркой с двойным рядом пламени, расположенной спереди и имеющей мощность 4 кВт. Суммарная мощность конфорок у данной модели - 9,45 кВт. Продажи стартовали по рекомендованной розничной цене от 17 990 рублей.