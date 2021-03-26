Стартовали продажи сушильной машины Candy Rapid’O

Подразделение компании Haier Europe, отвечающее за развитие бренда Candy в России, объявила о старте продаж сушильной машины RO4 H7A1TCEX-07 (арт. 31102059) из флагманской линейки Candy Rapid’O.

Сушильная машина Candy Rapid’O относится к серии узких и имеет глубину по корпусу 47 см. Модель предлагает загрузку белья до 7 кг. Уменьшенное энергопотребление класса A+ позволяет вам пользоваться одновременно сушильной и стиральной машиной без риска перегруза электросети. Уровень шума при работе составляет 67 дБА.

В RO4 H7A1TCEX-07 доступно 17 программ, в том числе 7 быстрых, а также дополнительные программы через приложение simply-Fi. В сушильной машине используется контейнер для конденсата в виде лейки - EasyCase, благодаря ей, можно использовать скопившуюся жидкость повторно, например, для полива комнатных растений.

Сушильная машина RO4 H7A1TCEX-07 оснащена экономичным тепловым насосом (Heat Pump), наличие которого позволяет осуществлять сушку белья на более низких температурах, тем самым не пересушивая и не повреждая его, существенно дольше сохраняя первоначальные свойства ткани. Более того, наличие теплового насоса позволяет существенно экономить на электричестве по сравнению с сушкой белья в гибридных машинах.

Управлять техникой можно удаленно через приложение. В приложении также содержатся рекомендации по уходу за сушильной машиной, доступны дополнительные программы сушки, разные настройки и полезная информация.

Сушильная машина RO4 H7A1TCEX-07 уже доступна для покупки в официальном интернет-магазине Candy shop.candy.ru по специальной цене 42 990 рублей.
Комментарии и отзывы Candy Rapid’O RO4 H7A1TCEX-07
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