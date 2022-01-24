Steam Deck будет работать с популярными античитами

У нас есть отличные новости, предоставленные компанией Valve о проекте Steam Deck и её потенциальной игровой библиотеки. В пятницу компания объявила, что игры, которые зависят от программного обеспечения Epic Easy Anti-Cheat (EAC), теперь могут работать на портативных устройствах. Valve заявила, что добавление поддержки Steam Deck к играм, использующим EAC, — это «простой процесс». Разработчикам не нужно будет обновлять свою версию SDK или вносить другие трудоемкие изменения. По словам компании, в конце прошлого года Valve добавила поддержку BattlEye через уровень совместимости Proton для Linux: «Это означает, что два крупнейших античитерских сервиса теперь легко поддерживаются в Proton и Steam Deck». На практике это должно означать, что больше ваших любимых игр будет работать с портативным устройством Valve, когда оно выйдет в следующем месяце.

Конечно, одно дело для Valve — упростить разработчикам обеспечение бесперебойной работы их игр в Steam Deck, и совсем другое — сделать необходимую работу для обеспечения совместимости. К тому моменту, когда Valve объявила о поддержке BattlEye в декабре, она сказала, что все, что нужно сделать разработчикам, — это связаться с компанией, чтобы активировать программное обеспечение для своей игры. И все же до сих пор неясно, будут ли некоторые из самых популярных многопользовательских игр в Steam, использующих BattlEye и EAC, включая такие игры, как Rainbow Six Siege и PUBG, работать в первый день доступности Steam Deck. Благо, релиз уже скоро.
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