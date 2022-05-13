Steam Deck добавляет профили производительности для каждой игры Сегодня Valve выпустила новое обновление клиента Steam Deck. Патч предоставляет профили производительности для каждой игры, которые могут быть очень полезными, особенно когда вы пытаетесь сохраниться в более интенсивных играх, а также множество исправлений. Сегодня Valve выпустила новое обновление клиента Steam Deck. Патч предоставляет профили производительности для каждой игры, которые могут быть очень полезными, особенно когда вы пытаетесь сохраниться в более интенсивных играх, а также множество исправлений. Теперь игроки могут задавать настройки производительности для конкретной игры. Эта функция доступна в Меню быстрого доступа > Производительность > Расширенный вид.

По умолчанию игры будут использовать системные настройки производительности.

Если включены настройки для каждой игры, создается профиль для текущей игры. Любые изменения будут сохранены и автоматически применены при запуске игры.

Вы всегда можете отключить это, чтобы вернуться к системным настройкам по умолчанию, или сбросить системные настройки по умолчанию в любое время.

Улучшена производительность при переключении из автономного режима в онлайн-режим.

Улучшена доступность разделов главного экрана при переключении из автономного режима в онлайн-режим.

Исправлена ​​ошибка, из-за которой друзья продолжали отображаться как онлайн, когда Steam отключен или переключается в автономный режим. Автор - Bulat . Размещено: Сегодня 14:02 . Продукт - Steam Deck

Обновление Xbox добавляет шумоподавление в Party Chat…

Общаться во время игры на Xbox One Series X/S может быть весело, но некачественные микрофоны участников г… Общаться во время игры на Xbox One Series X/S может быть весело, но некачественные микрофоны участников г…

PlayStation 5 Pro значительно улучшит производительность и х…

Согласно новому отчету обновленная консоль PlayStation 5 Pro будет выпущена к 2024 году. Консоль будет ис… Согласно новому отчету обновленная консоль PlayStation 5 Pro будет выпущена к 2024 году. Консоль будет ис…

Nintendo Switch получит ремастер Alan Wake в конце 2022 года…

Поклонники Alan Wake не получат обновлений или сиквела этим летом, но могут рассчитывать на обновленную в… Поклонники Alan Wake не получат обновлений или сиквела этим летом, но могут рассчитывать на обновленную в…

Вышло обновление системного программного обеспечения PlaySta…

Вышло новое обновление системного программного обеспечения PlayStation 5, в котором представлены некоторы… Вышло новое обновление системного программного обеспечения PlayStation 5, в котором представлены некоторы…

Valve запустила Steam Deck, которую теперь можно заказать…

Valve наконец выпустила свою портативную консоль Steam Deck. Теперь устройство доступно для заказа для те… Valve наконец выпустила свою портативную консоль Steam Deck. Теперь устройство доступно для заказа для те…

Продажи Nintendo Switch заметно упали…

Nintendo поставила 4,11 миллиона консолей Switch за квартал с января по март, в результате чего общее кол… Nintendo поставила 4,11 миллиона консолей Switch за квартал с января по март, в результате чего общее кол…

Sony планирует объявить о своем конкуренте Game Pass…

Sony объявит о своем ответе сервису Xbox Game Pass, который в настоящее время известен как Spartacus на э… Sony объявит о своем ответе сервису Xbox Game Pass, который в настоящее время известен как Spartacus на э…