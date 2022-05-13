Steam Deck добавляет профили производительности для каждой игры
Сегодня Valve выпустила новое обновление клиента Steam Deck. Патч предоставляет профили производительности для каждой игры, которые могут быть очень полезными, особенно когда вы пытаетесь сохраниться в более интенсивных играх, а также множество исправлений.
- Теперь игроки могут задавать настройки производительности для конкретной игры. Эта функция доступна в Меню быстрого доступа > Производительность > Расширенный вид.
- По умолчанию игры будут использовать системные настройки производительности.
- Если включены настройки для каждой игры, создается профиль для текущей игры. Любые изменения будут сохранены и автоматически применены при запуске игры.
- Вы всегда можете отключить это, чтобы вернуться к системным настройкам по умолчанию, или сбросить системные настройки по умолчанию в любое время.
- Улучшена производительность при переключении из автономного режима в онлайн-режим.
- Улучшена доступность разделов главного экрана при переключении из автономного режима в онлайн-режим.
- Исправлена ошибка, из-за которой друзья продолжали отображаться как онлайн, когда Steam отключен или переключается в автономный режим.
Автор - Bulat. Размещено: Сегодня 14:02. Продукт - Steam Deck