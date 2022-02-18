Steam Deck получает поддержку Proton 7.0

Steam Deck от Valve приближается к дате выхода — 25 февраля. В преддверии его запуска Valve выпустила Proton 7.0 с поддержкой Easy Anti-Cheat, что позволяет запускать несколько дополнительных игр в Linux. Valve также завершила разработку Variable Rate Shading для графического драйвера с открытым исходным кодом Linux RDNA2, который должен появиться в Steam Deck в конце этого года.

Proton 7.0 представляет собой значительное обновление API совместимости Valve с Linux ProtonDB с поддержкой большего количества названий, обновлениями API в ProtonDB и многим другим. Wine в Proton 7.0 также был обновлен до версии 7.0, а DXVK перешел на версию 1.9.4 . Эти обновления включают многочисленные исправления ошибок и улучшения, особенно для Wine. Одной из самых интересных функций, которые будут добавлены в Proton 7.0, является полная поддержка сервисов Easy Anti-Cheat от Epic. Это большое дело, ведь сейчас многие игры используют этот сервис для борьбы с читерами. Есть только одно предостережение с этой дополнительной поддержкой, Proton будет поддерживать только игры с включенным модулем EAC для Linux. Это означает, что разработчикам игр по-прежнему необходимо настраивать свои игры для поддержки Linux, если игра будет работать.
Комментарии и отзывы Steam Deck
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