Steam Deck получила важный патч с исправлением критического бага

Сегодня компания Valve официально выпустила долгожданное исправляющее обновление для клиента Steam на портативных консолях Steam Deck после того, как предыдущая версия привела к бесконечным циклам перезагрузки и поломке настроек производительности. Первоначальное обновление каким-то чудом попало в стабильный канал Steam Deck, несмотря на предупреждения бета-тестеров о возможных проблемах. Видимо, тогда разработчики не уделили этой проблеме достаточное внимание, что привело к множеству поломок приставки. Ошибка возникла после обновления клиента Steam Deck, выпущенного 1 апреля, вскоре после выхода обновления SteamOS 3.6.24 днём ранее. Обновление было направлено на исправление мелких ошибок, улучшение загрузки и решение проблем с геймпадами DualSense, однако пользователи Reddit и GitHub начали сообщать о новых сбоях.

Среди них — бесконечные циклы загрузки и исчезновение настроек для управления тактовой частотой графического ускорителя и уровнем энергопотребления. В исправленном патче Valve указала, что клиентское обновление было «перевыпущено» в тот же день с устранением этих ошибок. Также сегодня компания выпустила отдельное исправление для бета-версии клиента. При этом стоит отметить, что пользователи бета-канала сообщали о проблемах с ползунками энергопотребления и графической подсистемы ещё с обновления от 19 марта, что вызвало вопросы о том, как такие ошибки попали в стабильную версию. Возможно, теперь всё же всё поправили.