Steam Deck получит новый процессор Zen4 и графику RDNA3

Компания AMD работает над новым процессором на базе архитектур Zen4 и RDNA3 для новой версии портативной консоли Steam Deck. По некоторым данным, это уменьшенная версия грядущего APU Phoenix Point и преемник текущего поколения Van Gogh, используемого на данный момент в Steam Deck.

Инсайдер и ведущий YouTube-канала Moore's Law is Dead утверждает, что новая платформа получит процессор с 4 ядрами и 8 потоками. Графический процессор будет иметь восемь вычислительных блока. Конфигурация процессора будет аналогична семейству Mendocino, только на более современной архитектуре — Zen4 вместо Zen2. Это позволит снизить энергопотребление и тепловыделение. Что касается графики, она на 50% энергоэффективнее, чем в текущей версии.

Когда обновленная консоль Steam Deck выйдет не раскрывается.