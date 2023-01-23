Steam Deck уже работает на пределе своих возможностей

Некоторое время назад, когда компания Valve только выпустила в продажу портативную консоль Steam Deck, пользователи были уверены в том, что её возможностей хватит на годы вперёд и что этого будет достаточно, чтобы не менять консоль в течение какого-то времени. Однако сейчас появились первые видеоигры, которые демонстрируют нам, что на самом деле производительность Steam Deck уже на грани своих пределов — проект Plague Tale: Requiem выжимает из портативной консоли буквально максимум из того, что возможно, вынуждая систему охлаждения работать на пределе. И это далеко не первая игра, которая работает в данном режиме, так как мощность мобильной платформы с довольно скудным охлаждением постепенно становится недостаточной.

Впрочем, это вполне нормально — портативные консоли созданы скорее не для того, чтобы играть в лучшие видеоигры текущего поколения, а для того, чтобы в целом иметь возможность играть в видеоигры вдали от дома. Соответственно, никто изначально не планировал запускать ААА-игры на максимальных настройках графики на конкретно этом устройстве. Кроме того, если верить инсайдерам, в компании Valve уже работают над вторым поколением портативной консоли. Там будет чуть более производительная аппаратная база, более быстрые накопители и чуть более продвинутая система охлаждения. Всё вместе это позволит с большим комфортом запускать тяжёлые видеоигры или просто играть в них дольше от одного заряда батареи, чем было раньше.
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