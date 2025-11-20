Steam Machine будет заметно дороже консолей

В свежем выпуске подкаста WAN Show от Linus Tech Tips Линус прокомментировал ещё не раскрытую стоимость Steam Machine. Хотя он сам её не знает (как и никто другой), по ряду косвенных признаков можно сделать вывод, что система вряд ли окажется в районе пятисот долларов, как нынешние PlayStation 5 и Xbox Series X. Об этом говорит реакция сотрудников Valve на недавнем закрытом показе устройства для прессы и контент-креаторов. Линус рассказал, что во время мероприятия он выразил разочарование тем, что Steam Machine не будет следовать модели ценообразования консолей, когда стоимость снижается за счёт того, что производитель затем получает 30% с каждой проданной игры в течение всего жизненного цикла.

По его словам, он пояснил сотрудникам Valve, что под «ценой консоли» имеет в виду пятьсот долларов, и хотя никто ничего не ответил, атмосфера в комнате ощущалась напряжённой. Соответственно, можно предположить, что цена на деле будет выше. Valve утверждает, что Steam Machine будет стоить конкурентно относительно ПК с аналогичными характеристиками, но ожидать, что игровой компьютер в форм-факторе консоли будет стоить столько же, сколько сама консоль, всё-таки слишком смело. Кроме того, стоит напомнить, что Steam Machine работает на открытой операционной системе — пользователь может поставить сюда любую ОС и покупать игры не в Steam, а в любом другом магазине, то есть Valve не сможет монетизировать этот ПК по той же модели, что и Sony или Microsoft.