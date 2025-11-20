Steam Machine будет заметно дороже консолей

По его словам, он пояснил сотрудникам Valve, что под «ценой консоли» имеет в виду пятьсот долларов, и хотя никто ничего не ответил, атмосфера в комнате ощущалась напряжённой. Соответственно, можно предположить, что цена на деле будет выше. Valve утверждает, что Steam Machine будет стоить конкурентно относительно ПК с аналогичными характеристиками, но ожидать, что игровой компьютер в форм-факторе консоли будет стоить столько же, сколько сама консоль, всё-таки слишком смело. Кроме того, стоит напомнить, что Steam Machine работает на открытой операционной системе — пользователь может поставить сюда любую ОС и покупать игры не в Steam, а в любом другом магазине, то есть Valve не сможет монетизировать этот ПК по той же модели, что и Sony или Microsoft.