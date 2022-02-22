Steam добавляет новую политику для борьбы с фейковыми скидками

Магазин Steam по-прежнему остается одним из крупнейших магазинов для ПК, где геймеры могут покупать игры и играть в них. Предлагая тысячи наименований, отличные продажи и множество взаимосвязей со своими услугами, это не что иное, как революция. Однако сегодня Valve объявила о новой политике, вступающей в силу в конце марта, направленной на «поддельные скидки».
Поддельные скидки — это реальная деловая тактика, которую используют некоторые розничные продавцы. Вспомните о массовых распродажах в Черную пятницу, вы могли заметить, что цены на продукты выросли заранее. Затем эти цены резко снижаются в период распродаж. Valve, владелец и разработчик Steam, пытается бороться с этим с помощью новой политики.
Начиная с 28 марта, новые правила Steam против поддельных скидок выглядят следующим образом:
- Вы можете использовать скидку запуска, но как только она закончится, вы не сможете использовать другие скидки в течение 28 дней.
- Невозможно предоставить скидку на ваш продукт в течение 28 дней после повышения цены в любой валюте.
- Скидки не могут действовать в течение 28 дней после предыдущей скидки, за исключением сезонных событий в Steam.
- Скидки на сезонные распродажи не могут быть предоставлены в течение 28 дней с момента выпуска игры, в течение 28 дней с момента окончания скидки при запуске или в течение 28 дней с момента повышения цены в любой валюте.
- Вы не можете изменить свою цену, пока акция действует сейчас или запланирована на будущее.
- Невозможно сделать скидку на продукт более чем на 90% или менее чем на 10%.
- Пользовательские скидки не могут длиться более двух недель или менее 1 дня.