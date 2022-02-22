Steam добавляет новую политику для борьбы с фейковыми скидками

Магазин Steam по-прежнему остается одним из крупнейших магазинов для ПК, где геймеры могут покупать игры и играть в них. Предлагая тысячи наименований, отличные продажи и множество взаимосвязей со своими услугами, это не что иное, как революция. Однако сегодня Valve объявила о новой политике, вступающей в силу в конце марта, направленной на «поддельные скидки».

Поддельные скидки — это реальная деловая тактика, которую используют некоторые розничные продавцы. Вспомните о массовых распродажах в Черную пятницу, вы могли заметить, что цены на продукты выросли заранее. Затем эти цены резко снижаются в период распродаж. Valve, владелец и разработчик Steam, пытается бороться с этим с помощью новой политики.

Начиная с 28 марта, новые правила Steam против поддельных скидок выглядят следующим образом: