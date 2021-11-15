SteamOS 3.0 на базе Arch Linux от Valve станет общедоступной в виде отдельного дистрибутива

Пока Valve готовится к запуску своей портативной игровой консоли под названием Steam Deck, компания вкладывает много ресурсов в программное обеспечение. В основе консоли лежит специальный дистрибутив SteamOS компании, модификация Arch Linux в сегодняшнем виде. В предыдущих выпусках Valve продвигала SteamOS как модификацию Debian Linux. Однако эта версия не обновлялась более двух лет, а последний выпуск произошел с версией 2.195. Когда консоль Steam Deck попадет в руки потребителя, мы должны увидеть новую версию SteamOS под названием SteamOS 3.0, которая станет общедоступной для загрузки как любой отдельный дистрибутив Linux.

С выпуском SteamOS 3.0 компания переходит на скользящую версию ОС со встроенными функциями, чтобы сделать игры на Linux жизнеспособным вариантом. Все, что нужно для запуска Steam и начала игры, уже предустановлено, и вы можете получить те же возможности Steam Deck на своем ПК или любом устройстве, которое может работать под управлением Linux.