SteamOS скоро выйдет на ПК

Согласитесь, что отказаться от привычного браузера, софта, просмотра контента в интернете и прочих благ Windows ради красивого интерфейса SteamOS — довольно странная идея. Мы не верим в то, что геймеры на сегодняшний день готовы ради слегка более удобного интерфейса запуска видеоигр отказаться от привычной многозадачности Windows или других операционных систем, так что шанс покорения системой SteamOS рынка ПК крайне мизерный, даже скорее нулевой. А вот как вторая операционная система или вариант по сборке домашней консоли для телевизора на основе геймерского ПК, SteamOS вполне может выступить. Всё же в определённых сценариях это имеет право на жизнь — осталось только довести систему до ума и реализовать поддержку всего железа.