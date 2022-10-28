SteamOS скоро выйдет на ПК

На протяжении весьма длительного времени операционная система SteamOS выступала призрачной надеждой компании Valve на покорение рынка настольных компьютеров, но на текущий момент единственным устройством со SteamOS на борту является портативная консоль Steam Deck. И, вероятно, в ближайшем будущем этот продукт будет уже не один, так как инсайдеры сообщают о начале тестирования операционной системы SteamOS на десктопе — система уже устанавливается на компьютеры, чтобы проверить насколько интерфейс гаджета подходит под использование на большом дисплее. И хотя в западных СМИ об этом говорят крайне активно, на самом деле релиз SteamOS на ПК ничего не изменит на рынке, так как никто не будет покупать компьютер только ради видеоигр.

Согласитесь, что отказаться от привычного браузера, софта, просмотра контента в интернете и прочих благ Windows ради красивого интерфейса SteamOS — довольно странная идея. Мы не верим в то, что геймеры на сегодняшний день готовы ради слегка более удобного интерфейса запуска видеоигр отказаться от привычной многозадачности Windows или других операционных систем, так что шанс покорения системой SteamOS рынка ПК крайне мизерный, даже скорее нулевой. А вот как вторая операционная система или вариант по сборке домашней консоли для телевизора на основе геймерского ПК, SteamOS вполне может выступить. Всё же в определённых сценариях это имеет право на жизнь — осталось только довести систему до ума и реализовать поддержку всего железа.
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