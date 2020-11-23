SteelSeries Arctis 7P гарнитура разработанная специально для PlayStation 5

SteelSeries - это мировой лидер в области периферийных устройств для игр, киберспорта и консолей, объявляет о начале продаж Arctis 7P в России, Казахстане, Узбекистане и Украине. Эта игровая гарнитура создана специально для нового поколения PlayStation. В новинке используются лучшие технологии популярной Arctis 7, а также беспроводной донгл USB-C, который впервые был представлен для Arctis 1 Wireless.

Arctis 7P спроектирована специально для работы с PlayStation 5, а также совместима с PlayStation 4, Nintendo Switch, ПК и мобильными устройствами. Гарнитура полностью поддерживает технологию 3D-звука Tempest 3D AudioTech, используемую во многих играх для PlayStation нового поколения.

Владельцы Arctis 7P смогут настраивать сайдтон при помощи регулятора, расположенного на правой чаше наушников. Эта технология позволяет отправлять часть звукового сигнала с микрофона в динамики гарнитуры для достижения оптимального баланса между слышимостью собственного голоса и звуками игрового окружения. Arctis 7P выполнена в комбинации синего и белого цветов, идеально сочетающихся с дизайном PlayStation 5.

Рекомендованная розничная цена Arctis 7P в России составляет 15 990 рублей.