SteelSeries приобрела компанию KontrolFreek производителя игровых контроллеров

KontrolFreek является одним из лидеров в области производства игровых контроллеров. Она создала оборудование Performance Thumbsticks, Precision Rings, Performance Grips, игровые кабели и другие высококачественные продукты для PlayStation, Xbox, Nintendo Switch. SteelSeries же известна всему миру благодаря игровой периферии, которая пользуется успехов у киберспортсменов.

Приобретение талантливой команды KontrolFreek ускорит видение SteelSeries в области контроллеров и аксессуаров и позволит занять лидирующие позиции на рынке аксессуаров для контроллеров. Финансовые условия сделки не разглашаются. Это не первое приобретении компании SteelSeries в этом году. Ранее она приобрела компанию A-Volute, создателя Nahimic и разработчика технологий 3D-звука для игр.