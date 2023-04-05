Стики Nintendo Switch будут ремонтировать бесплатно

Контроллеры Joy-Con для портативной консоли Switch доставляют множество головной боли компании Nintendo уже несколько лет. Впрочем, сама компания в этом и виновата, потому что выпустила достаточно некачественные контроллеры для портативной консоли в своё время. Из-за этого первый коллективный иск из-за известной проблемы "дрейфа" Joy-Con был подан против Nintendo в США юридической фирмой Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith ещё в июле 2019 года, но тогда Nintendo просто отправила потребителей на страницу поддержки Switch для любых жалоб и отказалась что-либо решать. В 2020 году президент компании всё же высказался по поводу проблемы дрейфа Joy-Con, извинившись перед клиентами, но не стал говорить больше из-за продолжающихся судебных разбирательств, так как ещё один коллективный иск был подан в 2021 году по той же причине в Канаде фирмой Lambert Avocat Inc.

С выпуском Nintendo Switch OLED в том же году компания обещала улучшенную надежность контроллера, в честь этого даже был опубликован достаточно большой пресс-релиз о надёжности конструкции и прочих бонусах, но в конечном итоге оказалось, что компания обещала, но не сделала — контроллер всё так же работал неправильно и с поставленной задачей не справлялся. Теперь же компания Nintendo приняла решение побороть эту проблему кардинально — она заявила, что в Европе контроллеры к портативной консоли будут ремонтировать бесплатно без ограничения по времени, то есть буквально всегда.
Sony готовит эксклюзивы для PlayStation 5…
Если вы следите за игровой консолью PlayStation 5, то могли заметить, что игровая приставка не может похв…
PlayStation 5 скоро можно будет купить по нормальной цене…
Если вдруг кто забыл, консоль PlayStation 5 вышла в продажу примерно два с половиной года назад, но с тех…
Представлена портативная консоль Ayaneo Air Plus…
Компания Ayaneo пополнила ассортимент портативных игровых консолей моделью Air Plus, которая работает под…
Стики Nintendo Switch будут ремонтировать бесплатно…
Контроллеры Joy-Con для портативной консоли Switch доставляют множество головной боли компании Nintendo у…
Sony разочаровалась в продажах PS VR2…
Согласно новому отчету информационного издания Bloomberg, который ссылается на данные аналитической компа…
Sony крупно обновила ОС на PlayStation 5…
Сегодня для игровой консоли PlayStation 5 вышло крупное обновление операционной системы, которое открывае…
Завтра Nintendo проведёт презентацию новых продуктов…
Несколько часов назад компания Nintendo официально анонсировала своё грядущее мероприятие, которое пройдё…
Представлена компактная консоль Retroid Pocket Flip…
В сети появилась информация о складной портативной игровой консоли Retroid Pocket Flip, которая получила …
Обзор Endzone: A World Apart Survivor Edition. Постапокалиптический градостроительный симулятор на PS5 и XBOXОбзор Endzone: A World Apart Survivor Edition. Постапокалиптический градостроительный симулятор на PS5 и XBOX
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor