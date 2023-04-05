Стики Nintendo Switch будут ремонтировать бесплатно

Контроллеры Joy-Con для портативной консоли Switch доставляют множество головной боли компании Nintendo уже несколько лет. Впрочем, сама компания в этом и виновата, потому что выпустила достаточно некачественные контроллеры для портативной консоли в своё время. Из-за этого первый коллективный иск из-за известной проблемы "дрейфа" Joy-Con был подан против Nintendo в США юридической фирмой Chimicles Schwartz Kriner & Donaldson-Smith ещё в июле 2019 года, но тогда Nintendo просто отправила потребителей на страницу поддержки Switch для любых жалоб и отказалась что-либо решать. В 2020 году президент компании всё же высказался по поводу проблемы дрейфа Joy-Con, извинившись перед клиентами, но не стал говорить больше из-за продолжающихся судебных разбирательств, так как ещё один коллективный иск был подан в 2021 году по той же причине в Канаде фирмой Lambert Avocat Inc.

С выпуском Nintendo Switch OLED в том же году компания обещала улучшенную надежность контроллера, в честь этого даже был опубликован достаточно большой пресс-релиз о надёжности конструкции и прочих бонусах, но в конечном итоге оказалось, что компания обещала, но не сделала — контроллер всё так же работал неправильно и с поставленной задачей не справлялся. Теперь же компания Nintendo приняла решение побороть эту проблему кардинально — она заявила, что в Европе контроллеры к портативной консоли будут ремонтировать бесплатно без ограничения по времени, то есть буквально всегда.