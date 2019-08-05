Стильный внедорожник от NIO и Razer

2019-08-05, Автор - Anna; Продукт - NIO x Razer ES6 Night Explorer; [21]
Компания Razer совершила свой первый набег на автомобильную промышленность, выпустив лимитированную серию электромобилей. Razer и производитель электромобилей NIO объединились для создания ограниченного выпуска внедорожника NIO x Razer ES6 Night Explorer.

Автомобиль имеет 544 л.с., NIO Pilot, NOMI Mate, улучшенные дисплеи и другие интегрированные технологии. Кузов также имеет карбоновое волокно и специальную заднюю эмблему. Электромобиль имеет хорошо узнаваемую черно-зеленую цветовую палитру Razer и обладает рядом особенностей, которые расширяют эстетику. В дополнение к ограниченному выпуску ES6, NIO и Razer объявили, что они «будут сотрудничать, чтобы обеспечить будущие модели интеллектуальных электромобилей с окружающим освещением на основе Razer Chroma RGB».

Будет выпущено только 88 единиц NIO ES6 Night Explorer Limited Edition, а начальная цена составит примерно 66 300 долларов.

Комментарии и отзывы NIO x Razer ES6 Night Explorer
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