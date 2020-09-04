Стиральная машина Candy Nova выводит стирку на новый уровень

На выставке IFA GPC 2020 бренд Candy представила миру инновационную стиральную машину Candy Nova. Революционный интерфейс стиральной машины и новое приложение hOn сделают нашу жизнь проще.

Новинка не имеет привычного дисплея с информацией о режимах стирки, нет кнопок и то что мы привыкли видеть на стиральной машине. Вместе этого, Candy Nova оснащена интерфейсом разработанного для управления всеми функция и стиральной машины удаленно с смартфона или голосовых помощников Amazon Alexa и Google Home.

В центре стиральной машине находится панель управления, нажав кнопку "On" вы активируете удаленное управление. Запуск стиральной машины начинается с анализа предпочтений и привычек пользователя.

Candy Nova и приложение hOn предложат около 60 циклов стирки, которые позволят вам стирать любой тип одежды и ткани. Стиральная машина оснащена оригинальной функцией Snap&Wash, которая рекомендует подходящий режим стирки с помощью фотографии вашей одежды.

Новое приложение предлагает решения и обратную связь, а также содержит более 500 советов, посвященных стирке. Благодаря множеству функций и интуитивно понятной графике приложения hOn позволяет пользователям взаимодействовать со стиральной машиной невероятно просто и увлекательно.

Стиральная машина оснащена инверторным мотором Speed Drive, гарантирующим высокие стандарты стирки и максимальную энергоэффективность.

Всех достоинств нового продукта бренда Candy не перечислить. Candy Nova - это стиральная машина будущего.
Комментарии и отзывы Candy Nova
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