Стиральная машинка TCL P12 уже продаётся в России

В России официально запустили в продажу совершенно новую и бесшумную стиральную машину P12 от компании TCL, которая может похвастаться функцией стерилизации паром. Разработчики данной модели объяснили, что за абсолютно бесшумную стирку, которая при этом не уступает в плане эффективности, отвечает специальный инверторный двигатель, который оснастили мощными магнитами и бесщёточной конструкцией — это очень важный момент, так как обычные стиральные машины сильно шумят в процессе работы и в определённых сценариях это не совсем комфортно. При этом производитель позаботился и про полное удаление бактерий и аллергенов, способных нанести вред здоровью человека — система способна уничтожать пылевых клещей, пыльцу, шерсть животных и многое другое.

Процесс воздействия реализован на базе технологии стерилизации паром при довольно высокой температуре, что в конечном итоге позволяет сформировать специальную среду, которая обеззараживает вещи и предоставляет возможность отстирывать их заметно тщательнее. При этом устройство, естественно, крайне технологичное, мощное и современное, а качество сборки позволяет не переживать о длительной эксплуатации. Отличные новости для пользователей, которые предпочитают использовать тихую бытовую технику, а также для тех, кто переживает об уровне гигиены — решение TCL в этом плане является, пожалуй, лучшим на современном рынке. И при этом стиральная машина стоит относительно недорого.