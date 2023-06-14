Стоимость фена Dreame Hair Artist на AliExpress временно опустилась до удивительно низкого уровня На сайте AliExpress до 18 июня проходит красная распродажа 618, в рамках которой можно успеть



Dreame Hair Artist является профессиональным феном для сушки волос, который обладает уникальной функцией защиты от возникновения статического электричества. Благодаря встроенному эмиттеру отрицательно заряженных ионов, которые нейтрализуют статическое электричество на поверхности волос, фен предотвращает пушение волос и повышает эффективность ухода за ними.



Также стоит отметить, что фен Dreame Hair Artist имеет малый вес в 605 гр. и удобен в использовании, благодаря своей эргономичной конструкции. Более высокая мощность и более низкий уровень шума делают использование фена еще более комфортным. Скорость мотора составляет 130 000 об/мин. Фен оснащен магнитными насадками, которые свободно вращаются, позволяя ухаживать за волосами так, как вам удобно. Кроме того, фен представлен в стильном дизайне в красном и сером цветах. На сайте AliExpress до 18 июня проходит красная распродажа 618, в рамках которой можно успеть приобрести фен Dreame Hair Artist по цене 9 483 рубля.Dreame Hair Artist является профессиональным феном для сушки волос, который обладает уникальной функцией защиты от возникновения статического электричества. Благодаря встроенному эмиттеру отрицательно заряженных ионов, которые нейтрализуют статическое электричество на поверхности волос, фен предотвращает пушение волос и повышает эффективность ухода за ними.Также стоит отметить, что фен Dreame Hair Artist имеет малый вес в 605 гр. и удобен в использовании, благодаря своей эргономичной конструкции. Более высокая мощность и более низкий уровень шума делают использование фена еще более комфортным. Скорость мотора составляет 130 000 об/мин. Фен оснащен магнитными насадками, которые свободно вращаются, позволяя ухаживать за волосами так, как вам удобно. Кроме того, фен представлен в стильном дизайне в красном и сером цветах. Автор - Marsel . Размещено: Сегодня 14:56 .

Стоимость фена Dreame Hair Artist на AliExpress временно опу…

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