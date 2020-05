Компания Firaxis анонсировала пакет обновлений New Frontier Pass для стратегии Civilization VI. Новое пакет предложит шесть обновлений в этом и следующем году.

New Frontier Pass будет включать 6 пакетов обновлений, включая добавление восьми новых цивилизаций, 9 новых лидеров, множество игровых режимов и многое другое. Некоторые из режимов New Frontier будут доступны только если у вас есть расширения игры Gathering Storm и Rise and Fall.

Разработчик Firaxis продолжит работу над улучшением игры, выпуская обновления для баланса и стабильности игры.