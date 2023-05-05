Streamplify представила арсенал гаджетов для стриминга

Если ещё десять лет назад стриминг казался чем-то невероятно сложным, то сейчас это очень популярная сфера, в которую порог входа настолько низкий, насколько это вообще можно представить. И компания Streamplify решила это ещё раз подтвердить. представив на рынке России свои новейшие устройства для авторов контента. Например, производитель показал веб-камеру Streamplify CAM, которая создавалась специально для стриминга в разрешении 1080р при частоте 60 кадров в секунду. Данная камера оборудована большим датчиком изображения, так что она захватывает много света и конечное изображение получается крайне качественным, плюс она оборудована функцией умного автофокуса. Из интересных фишек — прямо в комплекте идёт специальная крышка, которая предотвращает возможность шпионажа за пользователем, что на самом деле крайне важная штука.

Также компания представила микрофон Streamplify MIC TRIPOD & ARM, который оборудован RGB-подсветкой, прочным штативом и регулируемым креплением для установки на дополнительные подставки или кронштейны. Данный микрофон с кардиоидной направленностью предоставляет частоту дискретизации в 48 кГц при 16 битах, оборудован функцией быстрого отключения звука и поддерживает сразу два режима записи — с полным воспроизведением (для подкастов) и односторонним воспроизведением (для стримов). Дополняет картину Streamplify LIGHT 10 & 14 — это специальная колцевая лампа, которая позволяет регулировать темпертуру подсветки и яркость, создавая правильное освещение для лица пользователя в кадре.