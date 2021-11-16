Стримить с Xbox стало в разы проще и приятнее…

Со Streamlabs Studio вы можете превратить игровой процесс на консоли в высококачественную прямую трансляцию с помощью инструментов взаимодействия со зрителем». Как правило, стримеры Twitch, транслирующие игровой процесс на своих консолях, должны были запускать видео через ПК с помощью карты захвата, если они хотят добавить различные фишки, такие как экранные предупреждения о пожертвованиях или пользовательские макеты чата и подписки. Теперь ситуация изменилась — владельцы Xbox могут выбрать Streamlabs в качестве места стрима в приложении Twitch и войти на веб-сайт Streamlabs Studio, чтобы настроить свой поток. Сайт работает на мобильных устройствах и планшетах, поэтому вам даже не понадобится компьютер, чтобы персонализировать поток или переключаться между предустановленными сценами. Более того, вы можете использовать свой смартфон или планшет в качестве веб-камеры и добавить это в свой поток. Streamlabs Studio также может захватывать звук с гарнитуры, подключенной к контроллеру, или видео с веб-камеры, подключенной к Xbox, и включать это в трансляции.