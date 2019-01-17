Stunt Kite Party вышла на Nintendo Switch

Некоторое время назад, когда японцы только-только выпустили в свет свою игровую приставку Nintendo Switch, на ней практически не было игр. Сейчас ситуация кардинально изменилась и играть есть во что. Например, на данной портативной приставке вышла игра Stunt Kite Party, которая точно поднимет вам настроение своими яркими красками и привлекательной графикой. Для геймеров будет доступен однопользовательский сюжетный режим, режим совместной игры за одним устройством, десяток захватывающих вариантов, свои собственные турниры и много чего интересного. Хотите всем доказать, что вы самый лучший пилот? Тогда самое время взять в руки консоль и начать тренировки. Стать лучшим будет непросто, но цель достойная и стоит потраченного времени.