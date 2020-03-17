Судебный процесс против Nintendo Switch закрыт

Компания Gamevice, известная как Wikipad, подала в суд на компанию Nintendo. Компания утверждает, что съемный Joy-Cons нарушил патенты. С начала процесса прошло уже три года и наконец-то он завершился.

Gamevice несколько лет производит игровые контроллеры для смартфонов и выпустила собственный планшет Wikipad. Nintendo Switch запустил планшет со съемными контроллерами, компания Gamevice с этим поспорила и подала свои жалобы в суд в виде иска о нарушении патентных прав, а также в Торговую комиссию США. Однако, Бюро по патентам заявила, что Nintendo предоставила убедительные доказательства, что патенты Gamevice не были нарушены.

Комиссия по международной торговле США также постановила, что Nintendo Joy-Cons не нарушала патенты Gamevice. Дело закрыли.