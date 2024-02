Suicide Squad: Kill the Justice League не оправдала ожиданий аудитории

Suicide Squad: Kill the Justice League

После многих лет разработки и задержек видеоигра Suicide Squad: Kill the Justice League отправилась в релиз в начале этого месяца, и оказалось, что опасения игроков по поводу игры в значительной степени оправданы. Отзывы критиков и геймеров были не очень хорошими, так как проект критиковали по довольно внушительному перечню параметров. А теперь появилась информация о том, что Warner Bros. Discovery уже готова отказаться от Suicide Squad, поскольку они признают, что игра не оправдала ожиданий аудитории. «В этом году Suicide Squad: Kill the Justice League, один из наших ключевых релизов в 2024 году, не оправдал наших ожиданий, что делает наше игровое бизнес-подразделение уязвимым».

