Suicide Squad: Kill the Justice League не оправдала ожиданий аудитории

Это довольно плохие новости, потому что если уже сейчас компания говорит о том, что проект не оправдал ожиданий аудитории, то, вероятно, ждать существенных изменений в этом направлении не стоит. В противном случае сотрудники компании сообщили бы, что у них есть решение проблемы, что геймерам стоит подождать патча, но вместо этого команда говорит, что проект провалился и не оправдал ожиданий. И это спустя всего 20 дней с момента релиза — просто ужасный результат. Вероятно, долгостои, которые переносятся годами и требуют внушительных денежных вливаний, в ближайшем будущем полностью исчезнут с рынка и не будут пользоваться спросом у издателей. Так как вкладывать такие деньги и потом узнавать о провале никто не хочет, особенно когда игра стоит десятки миллионов.