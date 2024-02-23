Suicide Squad: Kill the Justice League не оправдала ожиданий аудитории

После многих лет разработки и задержек видеоигра Suicide Squad: Kill the Justice League отправилась в релиз в начале этого месяца, и оказалось, что опасения игроков по поводу игры в значительной степени оправданы. Отзывы критиков и геймеров были не очень хорошими, так как проект критиковали по довольно внушительному перечню параметров. А теперь появилась информация о том, что Warner Bros. Discovery уже готова отказаться от Suicide Squad, поскольку они признают, что игра не оправдала ожиданий аудитории. «В этом году Suicide Squad: Kill the Justice League, один из наших ключевых релизов в 2024 году, не оправдал наших ожиданий, что делает наше игровое бизнес-подразделение уязвимым».

Это довольно плохие новости, потому что если уже сейчас компания говорит о том, что проект не оправдал ожиданий аудитории, то, вероятно, ждать существенных изменений в этом направлении не стоит. В противном случае сотрудники компании сообщили бы, что у них есть решение проблемы, что геймерам стоит подождать патча, но вместо этого команда говорит, что проект провалился и не оправдал ожиданий. И это спустя всего 20 дней с момента релиза — просто ужасный результат. Вероятно, долгостои, которые переносятся годами и требуют внушительных денежных вливаний, в ближайшем будущем полностью исчезнут с рынка и не будут пользоваться спросом у издателей. Так как вкладывать такие деньги и потом узнавать о провале никто не хочет, особенно когда игра стоит десятки миллионов.
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