Суперкар Koenigsegg Jesko Absolut способен двигаться со скоростью более 500 км / ч

Один из самых крутых суперкаров - Koenigsegg Jesko, впервые был представлен в Женеве год назад. Jesko должен был стать первым автомобилем, преодолевшим скорость более 300 миль в час (482 км / ч), но он был побежден Bugatti, который в прошлом году разогнали до 304,773 миль в час (490,42 км / ч).

И вот теперь, Koenigsegg вернулся с Jesko Absolut, который , по словам производителя, «станет самым быстрым автомобилем в мире и сможет преодолеть отметку более 500 км / ч (~ 310 миль в час)».

Jesko Absolut имеет пониженный дорожный просвет, закрытые передние воздуховоды и более длинный хвост с двумя плавниками. Это дает ему удивительно низкий коэффициент сопротивления - всего 0,278Cd.

Суперкар оснащен пятилитровым битурбомотором V8 с небольшим электрическим компрессором и углепластиковым воздушным ресивером: такая комбинация позволяет почти полностью исключить турбозадержки. При работе на биотопливе Е85 двигатель выдает 1600 л.с. и 1500 Нм. В паре с ним работает уникальная девятиступенчатая коробка Light Speed Transmission с шестью сцеплениями.