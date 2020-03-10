Суперкар Koenigsegg Jesko Absolut способен двигаться со скоростью более 500 км / ч

2020-03-10, Автор - Anna; Продукт - Koenigsegg Jesko Absolut ; [8]
Один из самых крутых суперкаров - Koenigsegg Jesko, впервые был представлен в Женеве год назад. Jesko должен был стать первым автомобилем, преодолевшим скорость более 300 миль в час (482 км / ч), но он был побежден Bugatti, который в прошлом году разогнали до 304,773 миль в час (490,42 км / ч).

И вот теперь, Koenigsegg вернулся с Jesko Absolut, который , по словам производителя, «станет самым быстрым автомобилем в мире и сможет преодолеть отметку более 500 км / ч (~ 310 миль в час)».

Jesko Absolut имеет пониженный дорожный просвет, закрытые передние воздуховоды и более длинный хвост с двумя плавниками. Это дает ему удивительно низкий коэффициент сопротивления - всего 0,278Cd.

Суперкар оснащен пятилитровым битурбомотором V8 с небольшим электрическим компрессором и углепластиковым воздушным ресивером: такая комбинация позволяет почти полностью исключить турбозадержки. При работе на биотопливе Е85 двигатель выдает 1600 л.с. и 1500 Нм. В паре с ним работает уникальная девятиступенчатая коробка Light Speed Transmission с шестью сцеплениями.

Комментарии и отзывы Koenigsegg Jesko Absolut
Обзор ASUS PRIME X570-PRO. Тесты материнской платыОбзор ASUS PRIME X570-PRO. Тесты материнской платы
Лучшее доступное охлаждение процессора. Zalman CNPS5X PerformaЛучшее доступное охлаждение процессора. Zalman CNPS5X Performa
Обзор Lenovo Yoga Smart Tab YT-X705F 64Gb. Центр умного дома с Ambient ModeОбзор Lenovo Yoga Smart Tab YT-X705F 64Gb. Центр умного дома с Ambient Mode
Обзор Playme TIO S. Видеорегистратор с магнитным креплением и управлением жестамиОбзор Playme TIO S. Видеорегистратор с магнитным креплением и управлением жестами
Обзор Moto G8 Plus 4/64GB. Смартфон с экшен-камеройОбзор Moto G8 Plus 4/64GB. Смартфон с экшен-камерой
Xiaomi представила Black Shark 3 и 3 Pro...
Xiaomi представила Black Shark 3 и 3 ProКитайская компания Xiaomi Black Shark представила новое семейство игровых смартфонов. ...
Обзор Razer Basilisk V2 (RZ01-03160100-R...
Обзор Razer Basilisk V2 (RZ01-03160100-RНе так давно мы проводили тестирование мышки Razer DeathAdder ...
Xiaomi выпустит умные часы с NFC...
Xiaomi выпустит умные часы с NFCКакое-то время назад мы активно обсуждали то, что умные часы и браслеты Xiaomi не получают модуль NFC для...
Обзор VICTORINOX 609845. Лучший городско...
Обзор VICTORINOX 609845. Лучший городскоСегодня мы бы хотели представить вашему вниманию отличного помощника для переноски своих личных вещей и д...
ADATA представила три SSD накопителя...
ADATA представила три SSD накопителяТвердотельный накопитель XPG Sage будет использовать контроллер Rainier IG5236 и иметь номинальную скорос...
На аукцион выставлен Nintendo PlayStatio...
На аукцион выставлен Nintendo PlayStatioНевероятно редкий прототип неизданного SNES-CD, также известный как SNES PlayStation или Nintendo PlaySta...
Стартовали продажи телефона Strike M30...
Стартовали продажи телефона Strike M30В российскую продажу поступил недорогой телефон Strike M30 стоимостью в 1890 рублей. Новинка наделена 2,...
Смартфон Samsung Galaxy M21 засветился в...
Смартфон Samsung Galaxy M21 засветился вSamsung Galaxy M21 засветился в базе данных бенчмарка Geekbench. ...
Представлен объектив Leica Summilux-M 90...
Представлен объектив Leica Summilux-M 90Компания Leica представила светосильный умеренный телеобъектив Summilux-M 90mm F1.5, который предназначен...
Huawei работает над альтернативой Google...
Huawei работает над альтернативой GoogleHuawei по-прежнему сталкивается с последствиями торгового запрета и с тех пор она была вынуждена разработ...
Marvel’s Avengers вышла в Steam и PS Sto...
Marvel’s Avengers вышла в Steam и PS StoMarvel’s Avengers запустила предзаказ игры на площадке Steam и PS Store. ...
Смартфон Samsung Galaxy A51 получил квад...
Смартфон Samsung Galaxy A51 получил квадКомпания Samsung пополнила ассортимент смартфонов моделью Galaxy A51, которая приходит на смену суперпопу...
Обзор Rubetek RK-3558. Умная защита от протечекОбзор Rubetek RK-3558. Умная защита от протечек
Обзор плюсов и минусов бюджетного смартфона Samsung Galaxy A10sОбзор плюсов и минусов бюджетного смартфона Samsung Galaxy A10s
Обзор Razer KRAKEN X USB (RZ04-02960100-R3M1). Лучшие наушники до 5000 рублей?Обзор Razer KRAKEN X USB (RZ04-02960100-R3M1). Лучшие наушники до 5000 рублей?
Обзор GetLux Mini Ears. Недорогие TWS наушники с Bluetooth 5.0Обзор GetLux Mini Ears. Недорогие TWS наушники с Bluetooth 5.0
Обзор Razer Basilisk V2 (RZ01-03160100-R3M1). Лучшее, быстрее и надежнееОбзор Razer Basilisk V2 (RZ01-03160100-R3M1). Лучшее, быстрее и надежнее
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor