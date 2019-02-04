Суперкар с двигателем внутреннего сгорания работающий на спирту

Основатель компании Christian von Koenigsegg рассказал, что он работает с National Electric Vehicle Sweden над созданием гибридного суперкара стоимостью 1 миллион евро, который был бы абсолютно нейтральным по отношению к CO2.

Решение, по его словам, заключалось в том, чтобы объединить технологию двигателя внутреннего сгорания с электрической помощью. Например, вы можете запустить автомобиль, используя чистый спирт. В результате получился бы легкий спортивный автомобиль, который был бы экологически чистым, но не зависим от электроэнергии. Руководитель не предоставил много подробностей, но подчеркнул, если все пойдет хорошо, суперкар будет готов к 2020 году.