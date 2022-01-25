Суперкомпьютер Meta AI, созданный с использованием NVIDIA DGX A100

Meta работала с NVIDIA над созданием огромного исследовательского суперкомпьютера с ИИ, который обеспечит исследователям ИИ производительность 5 экзафлопс. Новый AI Research SuperCluster (RSC), представленный на этой неделе, уже обучает новые модели для продвижения искусственного интеллекта и ожидается, что после полного развертывания Meta Meta RSC станет крупнейшей клиентской установкой систем NVIDIA DGX A100.

Новый суперкомпьютер с искусственным интеллектом оснащен 760 системами NVIDIA DGX A100, которые он использует в качестве вычислительных узлов, предлагая в общей сложности 6080 графических процессоров NVIDIA A100, объединенных в сеть InfiniBand NVIDIA Quantum 200 Гбит/с, что обеспечивает производительность TF32 на уровне 1895 петафлопс.
Комментарии и отзывы NVIDIA DGX A100
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