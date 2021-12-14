Супертелеобъектив с постоянным фокусным расстоянием SZ Nikon NIKKOR Z 800mm f / 6.3 VR

Обладая высокой производительностью рендеринга и превосходной мобильностью, этот объектив станет отличным помощником многих фотографов, от продвинутых любителей до профессионалов. Nikon продолжит стремиться к новому измерению оптических характеристик, одновременно удовлетворяя потребности пользователей, внося свой вклад в развитие культуры обработки изображений в надежде на расширение возможностей выражения изображений. К сожалению, компания Nikon еще не опубликовала никакой информации о ценах или доступности будущего супертелеобъектива.