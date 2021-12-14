Супертелеобъектив с постоянным фокусным расстоянием SZ Nikon NIKKOR Z 800mm f / 6.3 VR

Компания Nikon объявила о разработке нового супертелеобъектива с постоянным фокусным расстоянием Nikon NIKKOR Z 800mm f / 6.3 VR S. NIKKOR Z 800mm f / 6.3 VR S - это объектив S-Line, обеспечивающий мощный рендеринг с выдающимся разрешением при одновременном значительном сокращении расплывания цветов. Благодаря использованию в модели NIKKOR Z линз PF (Phase Fresnel), компактный и легкий корпус делает ее очень портативной, несмотря на то, что она является супертелеобъективом.

Обладая высокой производительностью рендеринга и превосходной мобильностью, этот объектив станет отличным помощником многих фотографов, от продвинутых любителей до профессионалов. Nikon продолжит стремиться к новому измерению оптических характеристик, одновременно удовлетворяя потребности пользователей, внося свой вклад в развитие культуры обработки изображений в надежде на расширение возможностей выражения изображений. К сожалению, компания Nikon еще не опубликовала никакой информации о ценах или доступности будущего супертелеобъектива.
Комментарии и отзывы SZ Nikon NIKKOR Z 800mm f / 6.3 VR
Canon EOS R1 выйдет во второй половине 2022 года…
Canon EOS R1 выйдет во второй половине 2022 годаВ сети появилась информация о том, что полнокадровая беззеркальная фотокамера Canon EOS R выйдет в третье…
Представлены дроны DJI Mavic 3 и Mavic 3 Cine…
Представлены дроны DJI Mavic 3 и Mavic 3 CineКомпания DJI пополнила ассортимент дронов моделями Mavic 3 и Mavic 3 Cine, которые оснащаются двумя камер…
Обзор Panasonic Lumix S 50mm f/1.8 L-Mount (Panasonic S-S50E…
Обзор Panasonic Lumix S 50mm f/1.8 L-Mount (Panasonic S-S50EВ линейке беззеркальных камер Panasonic есть две ключевых ветки: «кропнутая» с байонетом Micro 3/4 и полн…
Супертелеобъектив с постоянным фокусным расстоянием SZ Nikon…
Супертелеобъектив с постоянным фокусным расстоянием SZ NikonКомпания Nikon объявила о разработке нового супертелеобъектива с постоянным фокусным расстоянием Nikon NI…
Гибридная камера моментальной печати Fujifilm Instax Mini Ev…
Гибридная камера моментальной печати Fujifilm Instax Mini EvFujifilm представила новую гибридную камеру моментальной печати в виде Fujifilm Instax Mini Evo, которая …
Представлен объектив Voigtlander Color-Skopar 21mm F/3.5 Asp…
Представлен объектив Voigtlander Color-Skopar 21mm F/3.5 AspКомпания Voigtlander пополнила ассортимент винтажных объективов моделью Color-Skopar 21mm F/3.5 Aspherica…
Sony прекращает продажу некоторых фотоаппаратов из-за дефици…
Sony прекращает продажу некоторых фотоаппаратов из-за дефициSony Group пошла на необычный шаг, отказавшись принимать заказы на ряд своих фотоаппаратов, что подчеркив…
Canon предупредила о задержках поставок камеры EOS R3…
Canon предупредила о задержках поставок камеры EOS R3Глобальная нехватка комплектующих сильно затронула отрасль фототехники, из-за чего многие производители в…
Обзор Hama H-4278 Selfie 50. Монопод для экшн-камеры и смартфонаОбзор Hama H-4278 Selfie 50. Монопод для экшн-камеры и смартфона
Обзор Panasonic Lumix S 50mm f/1.8 L-Mount (Panasonic S-S50E). Объектив с фиксированным фокусным расстояниемОбзор Panasonic Lumix S 50mm f/1.8 L-Mount (Panasonic S-S50E). Объектив с фиксированным фокусным расстоянием
Обзор HAMA Mini Ball XL (04065). Компактный штативОбзор HAMA Mini Ball XL (04065). Компактный штатив
Лучший фотоаппарат. Nikon D3500 KitЛучший фотоаппарат. Nikon D3500 Kit
Лучшая веб-камера. Logitech StreamCamЛучшая веб-камера. Logitech StreamCam
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor