Сюжет Call of Duty: Modern Warfare II можно будет пройти заранее

Чувствуете ли вы себя огорчённым из-за того, что играете в однопользовательскую кампанию игры в день релиза, когда все ваши друзья прыгают в многопользовательский режим и прокачивают оружие со скоростью света? С Call of Duty: Modern Warfare II у вас не будет этого бремени. Activision сообщила, что клиенты, оформившие предварительный заказ, могут играть в сюжетную кампанию MW2 начиная с 20 октября, за неделю до официального дебюта игры 28 октября. Соответственно, вы можете спокойно пройти сюжетную линию перед тем, как окунуться в мультиплеерные баталии и больше никогда не возвращаться к одиночной игре. Как упоминалось ранее, покупатели, сделавшие предварительный заказ, также получают двухдневный ранний доступ к открытым бета-сессиям MW2, а также мгновенное использование особых скинов персонажей и оружия.

Потратьтесь на издание Vault Edition, и вы также получите боевой пропуск на первый сезон, а также персонажей и косметические предметы, доступные в открытой бета-версии, Warzone и даже оригинальном ремейке Modern Warfare. Activision обещает более подробную информацию о MW2 и следующей Warzone (включая ее новую мобильную версию) на многочасовом мероприятии Call of Duty 15 сентября. Однако предварительный доступ к однопользовательскому геймплею показывает приоритеты компании. Несмотря на то, что они по-прежнему привержены развитию сюжета серии, они рассматривают эту последнюю игру как основу для нового многопользовательского опыта.