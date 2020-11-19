Сверхлегкий беспроводной пылесос Mijia Lite за 76 долларов от Xiaomi

19 ноября 2020 г. китайская компания Xiaomi представила новый продукт MIJIA. Это беспроводной пылесос MIJIA Lite. Цена устройства составляет 76 долларов США.

Пылесос от MIJIA весит всего 1,2 кг и изготовлен из легких, но прочных материалов. Несмотря на легкость, в нем все же есть компактный мотор и аккумулятор. Его легкий вес также помогает использовать его для очистки и удаления пыли с высоких мест.

Аккумуляторный пылесос MIJIA Cordless Vacuum Cleaner Lite оснащен высокоскоростным бесщеточным двигателем с мощностью всасывания до 17 кПа. Этот двигатель позволяет изделию обеспечивать непрерывную и высокую мощность всасывания, которую также можно использовать на двух разных уровнях. Он также оснащен тройным высокоэффективным фильтром.

При полной зарядке аккумулятор пылесоса может работать до 45 минут. Таким образом, пользователи легко смогут покрыть весь дом от средних до больших за одну зарядку.