Сверхзвуковой фен для волос Dyson теперь доступен с 23,75-каратной золотой отделкой

2018-11-14, Автор - Anna; Продукт - Dyson Supersonic c золотым покрытием 23,75 карат; [63]
Очарованный золотом, основатель Dyson Джеймс Дайсон, бросил вызов своим инженерам, чтобы найти способ нанесения золота на сверхзвуковой фен. И результат - это сумасшедший фен для волос Dyson Supersonic c золотым покрытием 23,75 карат.

Фен имеет богатое синее шасси с характерным золотым колпачком на голове. Вековой процесс позолоты всегда был трудоемким, требующим тщательной ручной работы. Но после долгих исследований Dyson смог автоматизировать некоторые его аспекты, делая его пригодным для массового производства. Начинка Dyson Supersonic не изменилась. Он оснащен мощным цифровым двигателем V9, который вращается до 110 000 оборотов в минуту. Он также имеет интеллектуальный микропроцессор, который контролирует температуру выходящего воздуха 20 раз в секунду, что предотвращает повреждение волос.

В целом, Dyson Supersonic c золотым покрытием 23,75 карат является роскошной версией того, что является уже очень дорогим, хотя и по-настоящему способным феном. Фен поступит в продажу 23 ноября 2018 года на shop.dyson.com.sg по цене 799 долларов. Предварительные заказы начинаются сегодня.

Комментарии:
Предварительный обзор DOOGEE S80. Защище...
Предварительный обзор DOOGEE S80. ЗащищеВ последнее время защищенные смартфоны стали пользоваться повышенным спросом среди обычных пользователей....
ASUS готовит к выпуску новый смартфон с ...
ASUS готовит к выпуску новый смартфон с Компания ASUS готовит к выпуску новый смартфон с тройной камерой под модельным номером ZB634KL. Его вероя...
Как Samsung удалось согнуть стекло экран...
Как Samsung удалось согнуть стекло экранСамый интересный вопрос о предстоящих складных F-сериях Samsung - это то, как Samsung удалось согнуть пок...
Стали известны подробные характеристики ...
Стали известны подробные характеристики Nokia работает над новым бюджетным смартфоном Nokia 2.1 Plus. Гаджет наделят 5,5-дюймовым экраном с разр...
Новый смартфон от компании Oppo получит ...
Новый смартфон от компании Oppo получит Компания Oppo готовит к выпуску новый смартфон под кодом PBBM30. Девайс получит 6,2-дюймовый экран и бата...
Смартфон LG Q9 получит чипсет Qualcomm S...
Смартфон LG Q9 получит чипсет Qualcomm SПоявилась информация о пока еще не представленном официально смартфоне LG Q9. Гаджет получит 6,1-дюймовый...
Prestigio выпустила планшет Grace 5588 4...
Prestigio выпустила планшет Grace 5588 4Компания Prestigio выпустила в продажу недорогой планшет Grace 5588 4G с поддержкой работы в сетях LTE. Г...
WhatsApp работает над новыми функциями...
WhatsApp работает над новыми функциямиВ эти недели WhatsApp фокусируется на внедрении новых функций в приложение. Скоро присоединиться к списк...
Поделиться в социальных сетях:


Умная стиральная машина. Обзор CANDY Bianca BWM4 147PH6/1 и Candy Bianca BWM4 147PH6R/1Умная стиральная машина. Обзор CANDY Bianca BWM4 147PH6/1 и Candy Bianca BWM4 147PH6R/1
Обзор iLife V50. Функциональный и недорогой робот-пылесосОбзор iLife V50. Функциональный и недорогой робот-пылесос
Обзор WD Red 8 TB (WD80EFZX). Жесткий диск для NAS и RAIDОбзор WD Red 8 TB (WD80EFZX). Жесткий диск для NAS и RAID
Обзор Vivo Y95. Смартфон с экраном Halo FullView и NFCОбзор Vivo Y95. Смартфон с экраном Halo FullView и NFC
Обзор SanDisk Ultra Dual Drive m3.0 64GB. Флешка для смартфонов и планшетов с microUSBОбзор SanDisk Ultra Dual Drive m3.0 64GB. Флешка для смартфонов и планшетов с microUSB
Предварительный обзор DOOGEE S80. Защище...
Предварительный обзор DOOGEE S80. ЗащищеВ последнее время защищенные смартфоны стали пользоваться повышенным спросом среди обычных пользователей....
Предварительный обзор ASUS TUF Gaming GT...
Предварительный обзор ASUS TUF Gaming GTДля подавляющего большинства пользователей корпус для компьютера не является чем-то важным и необходимым....
Обзор Guard of Wonderland. Неплохая исто...
Обзор Guard of Wonderland. Неплохая истоИнтересных проектов на сегодняшний день предельно мало — даже небольшие студии, которые обычно привлекали...
Предварительный обзор Xiaomi Mi Notebook...
Предварительный обзор Xiaomi Mi NotebookБольшинство современных пользователей считает, что лучшим ноутбуком на рынке является MacBook. Частично я...
Обзор TSIOQUE. Красивая головоломка...
Обзор TSIOQUE. Красивая головоломкаДовелось мне поиграть в довольно забавную и увлекательную игру под названием TSIOQUE. Стоит отметить, что...
Обзор Corsair Vengeance 5180 Gaming PC. ...
Обзор Corsair Vengeance 5180 Gaming PC. В последнее время множество производителей игровых железок стали выпускать свои собственные полноценные к...
Обзор Thief Simulator. Жулик, не воруй!...
Обзор Thief Simulator. Жулик, не воруй!Изначально я очень скептически отнесся к игре про вора. Симуляторов подобного плана было очень много, но ...
Предварительный обзор Zhongshan Subor Z+...
Предварительный обзор Zhongshan Subor Z+Некоторое время назад в сети появилась информация о китайском игровом компьютере, который вроде как долже...
Предварительный обзор Yongnuo YN450. Фот...
Предварительный обзор Yongnuo YN450. ФотПроизводители мобильных телефонов постоянно соревнуются в плане производительности своих устройств, качес...
Предварительный обзор Thermaltake Versa ...
Предварительный обзор Thermaltake Versa Все мы понимаем, что современный пользователь при сборке персонального компьютера хочет получить не тольк...
Обзор Press Inc. Нестандартный кликер...
Обзор Press Inc. Нестандартный кликерНе могу сказать, что я большой фанат залипать в подобного рода игры, но Press Inc. прямо затянула на очен...
Предварительный обзор AOC C32V1Q. Стильн...
Предварительный обзор AOC C32V1Q. СтильнВ последнее время мониторы с разрешением 4К пользуются повышенным спросом — они стоят заметно дешевле, че...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor