Сверхзвуковой фен для волос Dyson теперь доступен с 23,75-каратной золотой отделкой

Очарованный золотом, основатель Dyson Джеймс Дайсон, бросил вызов своим инженерам, чтобы найти способ нанесения золота на сверхзвуковой фен. И результат - это сумасшедший фен для волос Dyson Supersonic c золотым покрытием 23,75 карат.

Фен имеет богатое синее шасси с характерным золотым колпачком на голове. Вековой процесс позолоты всегда был трудоемким, требующим тщательной ручной работы. Но после долгих исследований Dyson смог автоматизировать некоторые его аспекты, делая его пригодным для массового производства. Начинка Dyson Supersonic не изменилась. Он оснащен мощным цифровым двигателем V9, который вращается до 110 000 оборотов в минуту. Он также имеет интеллектуальный микропроцессор, который контролирует температуру выходящего воздуха 20 раз в секунду, что предотвращает повреждение волос.

В целом, Dyson Supersonic c золотым покрытием 23,75 карат является роскошной версией того, что является уже очень дорогим, хотя и по-настоящему способным феном. Фен поступит в продажу 23 ноября 2018 года на shop.dyson.com.sg по цене 799 долларов. Предварительные заказы начинаются сегодня.