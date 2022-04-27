Светодиодный проектор ViewSonic X1000-4K для звуковой панели получил награду iF Design Award за умный и минималистичный дизайн

X1000-4K — новейшая линейка продуктов ViewSonic, отмеченная наградой iF Design Awards. Ранее компания получила награды в 2018 году за свой портативный светодиодный проектор M1, в 2019 году — за интеллектуальный светодиодный проектор X10-4K, X11-4K, а в 2020 году — за карманный мини-светодиодный проектор M1. X1000-4K — это элегантное решение для домашних кинотеатров — эстетически приятный, но минималистичный элемент, который идеально вписывается в комнату. Награда iF Design Awards присудила дизайну сочетание проектора и звуковой панели в пакете, который сочетает в себе элементы дизайна интерьера с высокотехнологичной привлекательностью, а также геометрические формы и мелкие детали, которые обеспечивают сближение между устройством и жилым пространством. Проектор может похвастаться изображением в формате 4K UHD и сверхкоротким проекционным коэффициентом 0,25, что позволяет проецировать 100-дюймовое изображение с расстояния всего 38 см. Он также оснащен саундбаром Harman Kardon мощностью 40 Вт, обеспечивающим захватывающий звук.