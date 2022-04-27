Светодиодный проектор ViewSonic X1000-4K для звуковой панели получил награду iF Design Award за умный и минималистичный дизайн

Корпорация ViewSonic, ведущий мировой поставщик визуальных устройств, получила престижную награду iF Design Awards 2022 за инновационный проектор X1000-4K Ultra Short Throw Smart LED Soundbar Projector. Этот проектор, выбранный из более чем 10 000 продуктов со всего мира, получил признание за свой выдающийся дизайн и расширенные визуальные и звуковые возможности. «Мы невероятно гордимся тем, что получили это признание на iF Design Awards 2022, особенно с учетом конкурентного характера отрасли в этом году», — сказал Дин Цай, генеральный директор подразделения проекторов и светодиодных дисплеев в ViewSonic. «ViewSonic работает над тем, чтобы переосмыслить то, что возможно с проекционными решениями, которые могут органично вписаться в образ жизни потребителей и жилое пространство, X1000-4K представляет собой комбинацию этих усилий. Проектор сочетает в себе феноменальную визуальную детализацию и захватывающий звук в элегантном промышленном дизайне, превращая техническое устройство в значимый предмет интерьера».

X1000-4K — новейшая линейка продуктов ViewSonic, отмеченная наградой iF Design Awards. Ранее компания получила награды в 2018 году за свой портативный светодиодный проектор M1, в 2019 году — за интеллектуальный светодиодный проектор X10-4K, X11-4K, а в 2020 году — за карманный мини-светодиодный проектор M1. X1000-4K — это элегантное решение для домашних кинотеатров — эстетически приятный, но минималистичный элемент, который идеально вписывается в комнату. Награда iF Design Awards присудила дизайну сочетание проектора и звуковой панели в пакете, который сочетает в себе элементы дизайна интерьера с высокотехнологичной привлекательностью, а также геометрические формы и мелкие детали, которые обеспечивают сближение между устройством и жилым пространством. Проектор может похвастаться изображением в формате 4K UHD и сверхкоротким проекционным коэффициентом 0,25, что позволяет проецировать 100-дюймовое изображение с расстояния всего 38 см. Он также оснащен саундбаром Harman Kardon мощностью 40 Вт, обеспечивающим захватывающий звук.
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